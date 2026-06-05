«Прямий наслідок війни Росії» – президент Румунії відреагував на вибух у порту Констанци

Військовий безпілотник, який вибухнув в румунському порту Констанца, був частиною військової операції, яку проводила Україна проти російської агресії, заявив президент Румунії Нікушор Дан.

Він зауважив, що українські військові втратили контроль над засобами в результаті дій радіоелектронної боротьби Росії, а потрапляння цього безпілотника на суверенний простір Румунії є прямим наслідком війни, яку Росія розв'язала проти України.

Дан також підтвердив, що українська сторона надала інформацію щодо дрона, ці дані дозволили евакуювати район, що був під загрозою вибуху.

За його словами, усі чотири військові безпілотники, які були поза контролем українських збройних сил, самознищилися.



«Окрім безпілотника, який вибухнув в порту Констанца, другий самознищився під наглядом Берегової охорони біля порту Констанца, а ще два безпілотники вибухнули приблизно за 145 км на схід від Констанци», – написав він у соцмережі Х.

Жоден з цих безпілотників не спричинив значних жертв чи руйнувань.

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У порту румунського міста Констанца вранці 5 червня вибухнув морський дрон. За даними Міноборони Румунії, інцидент стався близько 10:30 за місцевим часом на 78-му причалі недалеко від будівлі Румунської агенції з порятунку на морі.

Голова Департаменту з надзвичайних ситуацій Раєд Арафат розповів виданню Digi 24, що близько 06:00 представники агентства з порятунку повідомили про морський безпілотник у порту. Територію оточили. Коли стало ясно, що дрон може вибухнути, людей евакуювали.

Згодом Військово-морські сили ЗСУ заявили, що під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. У ВМС заявили, що було надано необхідну інформацію військовим Румунії задля запобігання втрат серед цивільного населення.

Вибух у порту румунського міста Констанца стався через тиждень після того, як російський безпілотник врізався в житловий будинок у південно-східному румунському місті Галац, поблизу кордону з Україною, в результаті чого двоє людей були поранені.

У травні морський безпілотний апарат виявили неподалік берегів Лефкади у Греції. Експертиза, проведена Генштабом національної оборони Греції, підтвердила, що дрон належить Україні й використовувався для операцій проти суден, пов’язаних із російським «тіньовим флотом». На початку червня Афіни у зв’язку із цим інцидентом офіційно висловили протест Києву.