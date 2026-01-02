Землетрус магнітудою 6,5 стався в Мексиці, президентку евакуювали під час пресконференції

Землетрус магнітудою 6,5 сколихнув південну Мексику 2 січня, змусивши людей вибігати на вулиці, але, за попередніми даними, не призвівши до серйозних руйнувань.

Сейсмологічна служба повідомила, що епіцентр землетрусу був за 14 кілометрів на південний захід від Сан-Маркоса, у південному штаті Герреро, приблизно за 400 кілометрів від Мехіко.

Через поштовхи була ненадовго перервана пресконференція президентки Клаудії Шейнбаум. Вона була змушена евакуюватися з президентського палацу разом із присутніми журналістами, коли пролунало попередження про землетрус.

Пізніше пресконференцію поновили, і Шейнбаум сказала, що поки немає повідомлень про великі руйнування ні в Мехіко, ні в Герреро.

Мексика є однією з найбільш сейсмічно активних країн світу.