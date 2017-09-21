У Мексиці підтверджують 230 загиблих внаслідок землетрусу

Щонайменше 230 людей загинули через потужний землетрус, який стався 19 вересня в центральній частині Мексики, повідомляє влада країни.

Дані щодо загиблих пізно ввечері 20 вересня підтвердило агентство з цивільного захисту країни.

Більшість смертей зафіксували у Мехіко і в районах на південь і схід від столиці, де був епіцентр землетрусу з магнітудою 7,1.

Внаслідок землетрусу в Мехіко, де живе 20 мільйонів людей, повалені будинки. Близько 2 мільйонів людей залишилися без електрики, виникли проблеми з телефонним зв’язком.

Мер Мехіко Мігель Анхель Мансера повідомив, що 44 будинки у місті частково чи повністю зруйновані, зокрема йдеться про житлові будинки і школи. Крім того, за його словами, сталися витоки газу і виникли пожежі.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що понад 20 дітей і двоє дорослих загинули в школі, яка завалилася через землетрус. Ще 30 дітей і восьмеро дорослих зникли безвісти.

Нинішні поштовхи сталися у Мексиці після того, як менш ніж два тижні тому внаслідок іншого землетрусу на півдні країни загинули близько сотні людей.

Понад 30 років тому, у 1985 році, у ці ж дні Мексика пережила потужний землетрус, який забрав життя 10 тисяч людей в Мехіко.