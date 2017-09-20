«Ніхто повірити не міг спочатку, що все це – не якийсь дикий розіграш» – очевидець землетрусу в Мексиці

«Спочатку сильно затрусилась підлога, немов поруч проїжджала якась гігантська вантажівка. Потім затрусились стіни, люстра захиталася, і почали падати стільці, посуд і шафи. Тікаючи з дому, я почув, як лунає над містом виття тисяч собак», – так описує один з очевидців початок найсильнішого за останні 32 роки землетрусу в центральній Мексиці, який стався учора у другій половині дня за місцевим часом. Число загиблих уже зросло до щонайменше 226 осіб, скільки ще живих і мертвих залишається під завалами – невідомо.

У Мехіко та інших містах і селах центру країни рятувальники продовжують шукати вцілілих під уламками сотень зруйнованих будівель. Епіцентр двох підземних поштовхів магнітудою в 7,1 і 6,2 був на південному сході від столиці, за 55 кілометрів від історичного міста Пуебла (тут, зокрема, відбувалися зйомки більшої частини фільму «Фріда» 2002 року з Сальмою Хайєк у головній ролі, про життя Фріди Кало).

У нас всі завжди готові до такого, тримають біля вхідних дверей спеціальні сумки з найнеобхіднішим – документами, водою, їжею, ліками, ліхтарями. Тож вся вулиця через кілька хвилин нагадувала зал в аеропорту

«Ми обідали всією нашою великою сім'єю, коли стався перший підземний поштовх. Зовсім нещодавно був вже один сильний землетрус, 7 вересня, коли майже 60 людей загинуло, – розповідає історик і етнограф з Національного музею антропології Мексики Хорхе Арчер. – І головне – щойно закінчилися наші щорічні навчання щодо дій у надзвичайних ситуаціях, ми всі тут до цього дуже серйозно ставимося. Тому ніхто повірити не міг спочатку, що все це – не якийсь дикий розіграш. Будинок у родичів, де ми перебували, приватний, старий, ми були впевнені, що він вистоїть, але, звичайно, всі побігли до виходу. Електрика через кілька секунд відключилася, але на вулиці було ще світло. Всі жителі навколишніх будинків також вибігали надвір. У нас всі завжди готові до такого, тримають біля вхідних дверей спеціальні сумки з найнеобхіднішим – документами, водою, їжею, ліками, ліхтарями, і так далі. Тож вся вулиця через кілька хвилин нагадувала зал в аеропорту – купа знервованих людей із сумками і валізами, які напружено чекали розвитку подій. Як завжди, діти і жінки плачуть, чоловіки кричать».

Собаки вили страшенно! Зараз комунікації і зв'язок починають відновлювати, рятувальники працюють

Чоловік додає: «Собаки вили страшенно! У Мехіко багато хто тримає собак, і вони завжди в таких випадках дуже голосно виють і гавкають. А потім далеко, відразу в декількох місцях почали здійматися стовпи диму, почалися пожежі. Бензоколонка далеко вибухнула. Ніякого зв'язку не було. Моя двоюрідна сестра з чоловіком відразу сіли в машину і вирішили добиратися додому. Потім я дізнався, що їхня квартира не зруйнувалась, але жити там зараз не можна, все в тріщинах, труби прорвало, вода, меблі – на друзки. Слава Богу, ніхто з них, з моєї сім'ї і близьких друзів, не загинув і навіть не поранений. Але в цілому збиток дуже великий, багато будинків зруйновані. Зараз комунікації і зв'язок починають відновлювати, рятувальники працюють. Будуть ще і знайдені живі, і мертві, я впевнений».

Президент країни Енріке Пенья Ньєто ввів в центральних штатах Мексики режим надзвичайного стану. Він заявив, що тільки під уламками початкової школи в Мехіко, яка зруйнувалася через землетрус, вже знайдено тіла 22 дітей. «Ми зіткнулися з новою катастрофою національного масштабу», – зазначив Пенья Ньєто в спеціальному зверненні до громадян.

На вулицях «Великого Мехіко», з населенням майже в 25 мільйонів осіб, тисячі рятувальників і військових розбирають завали та вигукують імена тих, хто вже врятований і кого не змогли знайти. Часом оголошуються «хвилини тиші». Дуже багато людей були поранені осколками від розбитих шибок багатоповерхових будинків, поваленими стовпами і лініями електропередач, і в цілому в результаті спільної паніки. Не працює громадський транспорт. Вранці в середу без електроенергії в центральній Мексиці залишалися не менше від 5 мільйонів осіб. Всі державні і приватні школи в Мехіко та інших штатах країни, які постраждали від землетрусу, залишаються закритими.

Катастрофа у вівторок сталася в річницю руйнівного землетрусу, який згубив тисячі людей в Мехіко у 1985 році. За кілька годин до землетрусу 19 вересня дуже багато мексиканців брали участь у проведенні щорічних спеціальних навчаннях і траурних заходах на згадку про загиблих 32 роки тому.

В результаті вчорашнього землетрусу прокинувся розташований поруч зі столицею вулкан, на схилі якого зруйнувалась церква, яка тут була розташована, в якій у той момент відбувалася служба. Загинуло щонайменше 15 осіб, що перебували в ній. Поки вулкан лише викидає сильні стовпи диму, проте сейсмологи вже присвоїли йому найвищий, «червоний» рівень небезпеки.

Оригінал матеріалу — на сайті Російської редакції Радіо Свобода