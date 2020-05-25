Венеційський кінофестиваль відбудеться за графіком – на початку вересня

Венеційський міжнародний кінофестиваль відбудеться за графіком – на початку вересня, заявив губернатор регіону Венето Лука Зая 24 травня. Він заявив, що таке рішення ухвалене на тлі сповільнення поширення коронавірусу.

Водночас, за його словами, на фестивалі, ймовірно, буде менше показів, ніж зазвичай.

Венеційський кінофестиваль є найстарішим у світі. У січні стало відомо, що жюрі цьогорічного 77-го фестивалю очолить австралійська кінозірка Кейт Бланшетт.

Найбільший у світі Каннський кінофестиваль був змушений відкласти своє проведення у травні через пандемію коронавірусу.

Італія планує скасувати всі обмеження на поїздки із 3 червня, і мандрівники з країн Євросоюзу зможуть в’їхати на її територію без необхідності двотижневої обсервації. В Італії через COVID-19 загинули 33 тисячі людей.