Став відомий перший учасник півфіналу Кубку України з футболу

Луганська «Зоря» стала першим учасником півфіналу Кубку України з футболу.

У чвертьфіналі команда здолала рівненський «Верес» з рахунком 1:2.

Рівненський клуб вийшов вперед на 18-й хвилині – з пенальті забив Михайло Шестаков. «Зоря» відповіла голами Дмитра Іванісені та Владислава Кочергіна на 25-й та 59-й хвилинах відповідно.

«Верес» догравав матч у меншості. На 75-й хвилині Сергій Панасенко отримав другу жовту картку.

3 березня у чвертьфіналі Кубку України з футболу зіграють ще три пари: «Агробізнес» (Волочиськ Хмельницької області) – «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ) – «Колос» (Ковалівка Київської області) та «Дніпро-1» (Дніпро) – «Олександрія» (Кіровоградська область).