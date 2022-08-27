Верещук пояснила алгоритм рішення про обов’язкову евакуацію

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що рішення про обов’язкову евакуацію ухвалюється у відповідь на звернення місцевих ОВА.

За її словами, саме місцева влада оцінює ситуацію у конкретному регіоні та робить висновки: чи можуть люди безпечно там проживати протягом цьогорічного осінньо-зимового періоду. Враховуються як ризики обстрілів, так і стан житлово-комунальної інфраструктури, сказала Верещук в ефірі телемарафону.

«На сьогодні небезпечними можуть бути лише окремі частини Харківської, Миколаївської та Запорізької областей. Саме з цих окремих районів, можливо, буде організована обов’язкова евакуація – така ж, як триває з Донеччини», – повідомила віцепрем’єр.

Вона зауважила: «Йдеться не про області, а лише про окремі їхні райони».

26 серпня Ірина Верещук назвала регіони, на які чекає обов’язкова евакуація – це Харківщина, Запорізька область та деякі території Миколаївської області. За її словами, від початку серпня з Донеччини евакуювали понад 10 тисяч людей.