Верещук пояснила, як працюватиме програма з відновлення житла

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?» розповіла деталі програми з відновлення зруйнованого житла і про те, як власники можуть нею скористатися.

«Найперше, що треба – це зачекати до 1 квітня, коли стартує програма. Власне, зараз напрацьовуються механізми при ОВА, а також в територіальних громадах будуть створені комісії, які будуть приймати від наших внутрішньо переміщених осіб заявки щодо пошкодженого чи зруйнованого житла. Оцінка буде, буде встановлено облік, тобто реєстр. Є ж різні категорії, є коли достатньо лише ремонту – або навпаки, коли немає взагалі житла, або це з Маріуполя люди. Це ж різні категорії людей», – сказала вона.

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За словами міністерки, постраждалі люди зможуть звернутися до місцевої територіальної громади із заявкою про відшкодування.

«Буде так званий сертифікат. Буде в середньому визначений метр квадратний, там, де вони жили – бо ж ціна житла різна. Буде отриманий попросту грошовий еквівалент, і людина зможе собі купити житло там, де вона бажає», – додала Верещук.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйона українців мали пошкоджене чи зруйноване бойовими діями житло.