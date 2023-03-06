Міські чиновники в Запоріжжі зустрілися з жителями зруйнованого будинку – ті скаржилися на брак інформації

У мерії Запоріжжі 6 березня відбулася зустріч мешканців зруйнованого 2 березня внаслідок обстрілу російськими військами багатоквартирного будинку та представників міської влади. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Постраждалі підняли низку проблемних питань та скаржилися на брак інформації щодо того, куди і як вони можуть звернутися щодо тимчасового розселення чи отримання допомоги.

«Моя квартира – єдина, яка вціліла на нашому стояку. Наді мною три зруйновані поверхи і поряд зі мною зовсім не має під’їзду. Ми дивом вижили. Я як людина, яка була на стресі, з малою дитиною на руках – вийшла з дому і не знала, куди мені йти. Я і всі мешканці нашого міста повинні мати алгоритм дій, що потрібно робити, коли ось така біда трапляється», – розповіла мешканка зруйнованого будинку Анна Прус.

Жінка додала, що її родина переночувала в друзів, а зранку вона почала шукати інформацію:

«Ми зранку приїхали на місце. Я почала обходити всі палатки – у нас з чоловіком було єдине питання: що нам робити? Майте на увазі, якщо трапляється таке горе – у нас за спиною вбило жінку і над нами, у людей родичі загинули – у людей емоційний стан не такий, що записувати ось телефони. У нас повинний бути флаєр – у кожного в Запоріжжі, бо це місто прифронтове. Ми повинні знати, що мені по-перше, потрібно зробити це і ось це… Ми з чоловіком на місці чергували. Щоб дізнатися якусь інформацію, то потрібно бути там».

Під час зустрічі постраждалі зазначали, що вони не отримали від влади пропозицій розселення.

В той же час представники мерії повідомили, що з питанням про тимчасове місце проживання до них звернулася лише одна особа, яку поселили до модульного містечка для переселенців. Наразі за потреби постраждалим пропонують розселення у гуртожитках міста.

«Всім, хто звертався до виставленої нашої палатки, було запропоновано тимчасовий прихисток. Тимчасовий, тому що немає ще розуміння, яке пошкодження і скільки, тобто скільки зруйновано, у нас є цифри відповідно до того, що надавав оперативний штаб ДСНС. На той час у нас було 25 повністю зруйнованих квартир і 10 пошкоджено так, що не можуть бути для проживання придатні. Це оперативна інформація. Зараз, щоб встановити повністю ступень руйнувань після того, як нам надали допуск, працюють наші комунальні служби. Ми відпрацьовуємо можливість підключення комунікацій до дому в тій частині, де не зруйновано, взагалі його степені пошкодження, а також починаємо робити експертизу», – повідомив заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк.

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Представники міської влади Запоріжжя повідомили, що після проведення відповідних експертиз буде прийматися рішення щодо можливості і доцільності відбудови зруйнованого обстрілом Росії будинку.

Також після обстеження постраждалого будинку його жителі мають отримати копію акту обстеження, на підставі якого їм надаватиметься статус внутрішньо переміщених осіб і відповідну виплату від держави. А згідно зі спеціальною міською програмою, щомісячно виплачуватиметься 10 тисяч гривень до моменту відновлення житла. Постраждалі, що належать до пільгових категорій, можуть отримати одноразову допомогу від міста у розмірі 15 тисяч гривень.

Також всі жителі зруйнованого будинку можуть в індивідуальному порядку звернутися по допомогу від міжнародних донорів до трьох благодійних організацій, які погодилися надати таку.

Росія завдала ракетного удару по будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня, внаслідок чого будинок частково зруйнований. За даними місцевої прокуратури, попередньо була використана ракета ЗРК С-300. Внаслідок удару загинуло 13 людей.

Правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних об’єктах.