У Харкові через обстріли зруйновано понад п’ять тисяч будівель – влада

Через обстріли російської армії в Харкові було зруйновано понад п’ять тисяч будівель, повідомив мер міста Ігор Терехов під час телемарафону в неділю, 26 лютого.

«Дуже великої руйнації нанесли нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані. 500 із них зовсім не підлягає відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків'ян перебувають без даху над головою», – сказав він.

Терехов зазначив, що місто надає гуртожитки тим харків’янам, які залишились без житла.

За його словами, за минулий 2022 рік вдалося відбудувати 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями.

Харків та область регулярно зазнають ударів російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.