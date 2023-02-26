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У Харкові через обстріли зруйновано понад п’ять тисяч будівель – влада

За минулий рік вдалося відбудувати 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями, зазначив мер Харкова Ігор Терехов

Через обстріли російської армії в Харкові було зруйновано понад п’ять тисяч будівель, повідомив мер міста Ігор Терехов під час телемарафону в неділю, 26 лютого.

«Дуже великої руйнації нанесли нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані. 500 із них зовсім не підлягає відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків'ян перебувають без даху над головою», – сказав він.

Терехов зазначив, що місто надає гуртожитки тим харків’янам, які залишились без житла.

За його словами, за минулий 2022 рік вдалося відбудувати 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями.

Харків та область регулярно зазнають ударів російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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