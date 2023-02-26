Армія РФ обстріляла Куп’янськ, пошкоджені будинки, постраждала пенсіонерка – Синєгубов

Протягом доби війська РФ вкотре атакували Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області, розповів у телеграмі очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що 25 лютого армія РФ обстріляла прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

«У Куп'янську через обстріли пошкоджені щонайменше чотири приватних будинки, зруйновані господарчі споруди. Крім того, через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Їй надали допомогу на місці», – наголосив місцевий чиновник.

Водночас, у селищі Куп’янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені п'ятиповерхові житлові будинки.

Також 25 лютого приблизно о 20:00 російська армія з артилерії вдарила по селу Моначинівка. На щастя, обійшлося без постраждалих, уточнив Синєгубов.

Харків та область регулярно зазнають ударів російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.