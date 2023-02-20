Радіо Свобода Weekly: ЗСУ успішно виснажують сили армії РФ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Країни-учасники «Рамштайну» підтримають Україну під час весняного контрнаступу – Остін

«Країни доброї волі» продовжать допомагати Україні в її захисті проти російської агресії, заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 14 лютого.

«Світ був натхненний стійкістю українського народу і мужністю українських військових. Навіть на тлі невдач Україна продемонструвала, що вона переможе. Більше країн терміново почали допомагати Україні у боротьбі за її територію, суверенітет і свободу», – сказав Остін.

Він додав, що західні партнери нададуть підтримку, яку обіцяли Україні: «Ми будемо підтримувати боротьбу України за свободу в довгу і заздалегідь допоможемо Україні триматися під час весняного контрнаступу. Разом і терміново ми знову надамо підтримку, яку обіцяли Україні». Більше про це тут

ЗСУ виснажують сили російської армії

Про можливий майбутній великий наступ армії РФ напередодні річниці повномасштабної війни не говорить зараз, мабуть, лише лінивий.

Нібито Росія може атакувати зі своєї території Чернігівську, Харківську та Сумську області. Посилить тиск на Донбасі та активно піде вперед на Запоріжжя. Але чи вистачить у неї ресурсів?

Очевидно, що армія РФ на даний момент не має необхідної для масштабного наступу на кількох напрямках кількості бронетехніки, танків і артилерії. Як і потрібної кількості бойових офіцерів та сержантів. Текстова публікація тут

«Вони вже не такі сильні»: Зеленський висловився щодо нового наступу російських військ

Російські військові у своєму новому наступі на Україну не зможуть просунитися далеко, запевнив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Tg1.

«Звичайно, вони не можуть йти далі, вони вже не такі сильні, як раніше. Зараз ми набагато сильніші за них», – заявив він.

При цьому Зеленський наголосив, що вже не має значення, що зараз новий чи старий наступ РФ, оскільки компромісів більше немає. Більше про це за лінком

Данілов: Росія готуватиме для України план «Б» від Медведчука

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Росія буде робити для України план «Б», за яким нібито стоїть Віктор Медведчук. Про це він заявив у коментарі українській службі «Бі-Бі-Сі».

«У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план «Б», коли будуть робити так звану «другу Україну». Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник», – зазначив секретар РНБО. Детальніше про це тут

«Звільнення Криму наближається завдяки ЗСУ». Чистіков про тонкощі підготовки до деокупації

Звільнення Криму наближається завдяки Збройним силам України і триває підготовка кадрового резерву для півострова, який потрібен буде після його деокупації. Про це, серед іншого, в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE» розповів Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України в АР Крим.

Влада України раніше заявляла, що повертатиме Крим і силою, і дипломатією. Деякі закордонні експерти навіть зазначали, що Україна може звільнити півострів до кінця літа 2023 року. Текст інтерв’ю за лінком

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Священника УПЦ (МП) на Донеччині засудили до 7 років тюрми за колабораційну діяльність

Суд визнав священника УПЦ (МП) однієї з парафій Лиманської громади Донецької області винним у колабораційній діяльності – про це повідомили Служба безпеки України та обласна прокуратура.

«Наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання», – йдеться в коментарі голови СБУ Василя Малюка.

За даними СБУ, у 2022 році відомство відкрило 52 кримінальних проваджень щодо 55 священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату), в тому числі 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонили в’їзд в Україну. Детальніше про це тут

«Діти писали на стінах два слова: «Залужний» та «ЗСУ»: литовський науковець про окупацію та визволення Херсона

Історик Артем Петрик родом з Херсону, але працює у Клайпедському університеті в Литві. Там він – старший науковий співробітник в інституті історії та археології Балтійського регіону. Петрик спеціалізується на воєнній історії Литви, Латвії та Естонії, а також знається на українсько-литовських відносинах.

Напередодні повномасштабного вторгнення він опинився в Херсоні, щоб у спокої написати книгу. Чим усе обернулось – історик розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

Конкурс на директора НАБУ: хто очолить бюро на наступні 7 років

Нині в Україні триває конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. НАБУ розслідує корупційні та інші кримінальні злочини, до яких причетні українські топ-посадовці. Раніше відомство очолював Артем Ситник. Той, хто прийде йому на заміну – також керуватиме бюро наступні 7 років.

Зараз за цю посаду змагається 21 кандидат. Це фіналісти, які вже склали тести на знання законів та вирішення логічних задач. Попереду – співбесіди на доброчесність та компетентність.

І ще одне питання – наскільки майбутній директор НАБУ буде незалежним від вказівок влади? Слово «незалежність» двічі згадується в законі «Про Національне антикорупційне бюро України».

«Схеми» уважно придивилися до всіх кандидатів – і до деяких із них виникли питання. Хто ці фіналісти, чи є у них зв’язки із владою та як у них із доброчесністю? Текстова публікація тут

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Днями у Києві демонтували два монументи радянської доби – пам’ятники Валерію Чкалову і Миколі Ватутіну. Чкалов – один із найвидатніших «сталінських соколів», як називали льотчиків у міжвоєнну добу. Ватутін – один із провідних сталінських генералів періоду Другої світової війни.

Про це Радіо Свобода говорило з істориком Павлом Гай-Нижником, членом експертної ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при Міністерстві культури та інформаційної політики. Читайте і слухайте за лінком

Російського журналіста Красовського заочно засудили в Україні до 5 років в’язниці з конфіскацією майна – СБУ

Російський тележурналіст Антон Красовський судом в Україні заочно засуджений до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна за заклики до геноциду українців, повідомила Служба безпеки України.

«Із лютого минулого року він (Красовський – ред.) публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу. Свої «тези» російський пропагандист поширював під час ефірів на RT, а також через підконтрольні телеграм-канали», – зазначає СБУ. Детальніше про це тут.

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