У Росії засекретили закупівлі, які дозволили зʼясувати: Путіна спостерігає онколог

З російського сайту державних закупівель зникли контракти «Центральної клінічної лікарні з поліклінікою» Управління справами президента РФ, виявила «Система», проєкт телеканалу «Настоящее время» та російської служби Радіо Свобода.

Дані зникли не раніше вересня 2022 року. Наразі документи неможливо знайти через рядок пошуку, а при переході на сторінку контракту за прямим посиланням зʼявляється повідомлення, що «інформація та документи не повинні бути розміщені на офіційному сайті Єдиної інформаційної системи відповідно до частини 5 статті 103 Закону № 44-ФЗ».

Витрати на забезпечення діяльності президента можуть бути засекречені згідно з поправками до закону «Про контрактну систему», який набрав чинності у січні 2022 року.

Із сайту держзакупівель зникли не лише закупівлі «Центральної клінічної лікарні». У листопаді 2022 року влада засекретила також інші закупівлі, у тому числі на забезпечення діяльності дипломатичних представництв, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки, а також на підготовку мобілізації.

«Система» звернулася до лікарні з проханням прокоментувати засекречування закупівель, але на момент публікації не отримала відповіді.

«Центральна клінічна лікарня» надає медичні послуги першим особам держави. У квітні 2022 року видання «Проект» опублікувало розслідування про лікарів цієї установи, які регулярно супроводжують президента Володимира Путіна у поїздках Росією. Проаналізувавши дані закупівель, журналісти зʼясували, що найчастіше Путіна супроводжують хірург-фахівець з раку щитовидної залози та отоларинголог. У різних поїздках президента супроводжували від шести до 13 фахівців.

Судячи з закупівель, опублікованих до засекречення, 2022 року лікарі ЦКЛ продовжували супроводжувати Путіна.

У червні 2022 року видання Newsweek з посиланням на трьох представників американської розвідки повідомило, що у квітні 2022 року Володимир Путін пройшов курс лікування від форми раку, яка прогресує. Цю інформацію підтвердило джерело «Системи», яке працює у великому російському онкологічному центрі та обізнане з перебігом лікування президента.