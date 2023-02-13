«Досьє»: Путін ще до вторгнення в Україну пересів із літаків на бронепоїзд

Президент Росії Володимир Путін все частіше користується не літаками, а броньованим спецпоїздом, йдеться в розслідуванні центру «Досьє», із посиланням на джерела.

За повідомленням, спецпоїзд збудували ще в 2015 році, проте регулярно Путін почав ним користуватися у другій половині 2021 року – саме тоді російська армія розпочала підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну. «Досьє» посилається на не названого на ім’я знайомого Путіна і джерело, близьке до адміністрації президента Росії.

«Виїзд поїзда може бути спонтанним, неанонсованим. Після початку війни, у лютому-березні, він став дуже активно користуватися поїздом, особливо щоб дістатися своєї резиденції на Валдаї», – цитує «Досьє» свого співрозмовника. Стверджується, що поїзд використовується зокрема з міркувань секретності, оскільки пересування президентського літака можна відстежити за допомогою онлайн-сервісів, а для поїздів такого сервісу немає.

Фото поїзда зовні ніколи не публікувалося, як і фото Путіна у поїзді. Спецпоїзд візуально майже не відрізняється від інших поїздів російської залізниці, однак у нього все ж таки є низка характерних особливостей. У розслідуванні «Досьє» публікуються фотографії потяга, яким, ймовірно, може користуватися президент Росії. На вагонах зображено емблему компанії «Гранд Сервіс Експрес». Ця фірма, як стверджується, пов’язана з другом Путіна – Юрієм Ковальчуком.

Серед особливостей поїзда те, що президентські вагони броньовані, а розклад поїздів «корегують під Путіна, щоб його потяг міг слідувати з максимальною швидкістю і без зупинок». У спецпоїзд обов’язково входять вагон для президента РФ зі спальнею й робочим кабінетом для нарад, вагон для супроводу, а також вагон для спецзв’язку, – йдеться у розслідуванні. Від звичайних поїздів цей потяг можна відрізнити по антенах спецзв’язку. Також, як стверджується, його тягнуть одразу три локомотиви.

Видання Sota раніше повідомило, що знайшло дані про спецвокзал у Москві, який було відремонтовано компанією «РемБудСервіс» незадовго до початку повномасштабної війни Росії в Україні. Будівля в Індустріальному провулку, що належить російській залізниці, стояла напівзанедбаною починаючи з 2010-х років. Тепер, як випливає з публікацій «РемБудСервіса» з численними фото об’єкта, воно упорядковане. У ньому, зокрема, є приймальня, «VIP-приміщення», зала нарад.

Sota припускає, що спецвокзал може використовуватися для обслуговування президента Росії й інших пасажирів урядових поїздів.

Спеціальним броньованим поїздом у своїх поїздках до Китаю та Росії раніше користувався лідер КНДР Кім Чен Ин.