Куп’янськ на Харківщині під обстрілом військ РФ – поранені дві жінки

Російські війська вранці обстріляли Куп’янськ Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

«Ворог продовжує обстрілювати мирних жителів Куп’янська. Внаслідок ранкового обстрілу зазнали поранення дві цивільні жінки», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Напередодні, за словами посадовця, протягом минулої доби армія РФ обстріляла щонайменше 18 населених пунктів в Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області. У с. Подоли Куп’янського району поранення зазнав 40-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості.

Крім того, було 4 удари ракетами С-300 по об’єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення є у двох цивільних.

Харків та область регулярно зазнають ударів російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.