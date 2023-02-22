Обстріл Харкова військами РФ – влада повідомила про двох поранених

У середу війська РФ вчергове обстріляли Харків, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, зафіксовані «прильоти» у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів», – повідомив Синєгубов у Telegram.

Мер Ігор Терехов уточнив, що по Київському району Харкова, за попередніми даними, було чотири удари.

«Ворог цілить по промисловим об’єктам», – вказав він.

Харків та область регулярно зазнають ударів російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.