Кількість загиблих через війну дітей зросла до 464 – дані Офісу генпрокурора

Внаслідок російської агресії в Україні загинули 464 дитини, повідомив Офіс генерального прокурора вранці 6 березня.

«Станом на ранок 6 березня 2023 року більше ніж 1395 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинуло та понад 931 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура зазначає, що дані не остаточні, робота з їх встановлення триває.

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«5 березня внаслідок обстрілу ворогом села Понятівка Херсонської області снаряд влучив у приватний будинок, в якому була мати з двома синами 7 та 15 років. Усі загинули», – додає відомство.

Крім того, наразі відомо про 3 126 пошкоджених російськими обстрілами освітніх закладів в Україні, з них 438 повністю зруйновані.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.