Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Армія РФ атакувала житловий будинок на Херсонщині, загинула жінка та двоє дітей – влада

Наслідки обстрілу російськими військовими села Олександрівка, ілюстративне фото

Війська РФ у неділю, 5 березня, атакували з мінометів село Дар’ївської громади Херсонської області, розповіли в пресслужбі місцевої ОВА в телеграмі.

«Сьогодні в обід армія РФ із мінометів вдарила по селу Понятівка Дар’ївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, у якому знаходилися мирні люди», – сказано у повідомленні.

За попередніми даними, через атаку російських військових загинули троє цивільних жителів Херсонської області.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок обстрілу загинула жінка та двоє дітей.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Проте Лівобережжя Херсонщини та частина Запорізької області наразі перебувають під російською окупацією.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG