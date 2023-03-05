Армія РФ атакувала житловий будинок на Херсонщині, загинула жінка та двоє дітей – влада

Війська РФ у неділю, 5 березня, атакували з мінометів село Дар’ївської громади Херсонської області, розповіли в пресслужбі місцевої ОВА в телеграмі.

«Сьогодні в обід армія РФ із мінометів вдарила по селу Понятівка Дар’ївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, у якому знаходилися мирні люди», – сказано у повідомленні.

За попередніми даними, через атаку російських військових загинули троє цивільних жителів Херсонської області.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок обстрілу загинула жінка та двоє дітей.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Проте Лівобережжя Херсонщини та частина Запорізької області наразі перебувають під російською окупацією.