ОВА: прикордоння Сумщини потрапило під обстріл, пошкоджена лінія електропередач

У ніч проти неділі, 5 березня, армія РФ атакувала прикордонні території Сумщини, йдеться в повідомленні місцевої ОВА в телеграмі.

За словами влади, протягом минулої ночі та ранку російські військові обстріляли Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади. Ймовірно, армія РФ застосувала ствольну артилерію.

У селищі Зноб-Новгородське протягом ночі зафіксували 29 «прильотів». Через обстріли пошкоджена ЛЕП, уточнили в ОВА.

За інформацією місцевої влади, у Середино-Будській громаді відбулося два «прильоти». На щастя, ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.