Сумщина під вогнем військ РФ. Прикордоння обстріляли з артилерії, мінометів та кулеметів

Війська РФ у понеділок обстріляли три прикордонні громади на Сумщині, застосувавши артилерію, міномети та кулемети, повідомила у Telegram Сумська обласна військова адміністрація.

«Ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було 55 прильотів. Середино-Будська громада: по території громади зафіксовано 38 автоматних/кулеметних черг. Краснопільська громада: росіяни били з мінометів – 11 прильотів. Глухівська громада: був обстріл зі ствольної артилерії – 6 прильотів», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, в усіх випадках − без втрат та руйнувань.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.