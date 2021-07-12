Верховний суд Ізраїлю дозволив одностатевим парам ставати батьками

Верховний суд Ізраїлю 11 липня визнав незаконною чинну заборону для одностатевих пар за допомогою сурогатного материнства.

Згідно з рішенням суду, протягом пів року усі правові обмеження мають бути усунуті парламентом країни.

«Ми не можемо змиритися з триваючим серйозним порушенням прав людини існуючим зараз законодавством у сфері сурогатного материнства», – заявила суддя Естер Хают.

«Нарешті, рівність!» – прокоментував рішення Верховного суду міністр охорони здоров’я Ізраїлю Ніцан Хоровіц у твітері. За його словами, МОЗ зробить все для виконання цього рішення суду на практиці.

ЛГБТ-спільнота країни оцінила це рішення як прорив. Позов був поданий активістами понад рік тому, хоча боротьбу за можливість користуватися послугами сурогатних матерів, що було доступно гетеросексуальним парам і самотнім жінкам в Ізраїлі, гомосексуальні пари вели багато років. В Ізраїлі неможливо укласти гомосексуальний союз, при цьому такі шлюби офіційно визнаються, якщо вони укладені за кордоном.