Верховна Рада засудила спроби повернути Росію в ПАРЄ

Верховна Рада України на засіданні 2 жовтня засудила намагання зняти обмежувальні заходи з російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Постанову підтримали 242 народних депутати.

«Засудити намагання зняти обмежувальні заходи у відношенні постійної делегації Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи в обхід резолюцій Асамблеї та внесення змін до статутних документів, які змінюють засадничі принципи діяльності Організації», – йдеться у документі.

Постанову направлять до ПАРЄ та парламентів держав-членів Ради Європи.

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Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.