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18 лютого 2021, Київ 10:11
Новини | Політика

Рада заслухає звіт Венедіктової та розгляне призначення судді Конституційного суду

Початок пленарного засідання Верховної Ради запланований на 10:00

На своєму засіданні 18 лютого Верховна Рада заслухає звіт генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової «про діяльність прокуратури».

Далі в порядку денному питання призначення судді Конституційного суду. На посаду претендує Віктор Кичун.

Рада також може на своєму засіданні створити тимчасову слідчу комісію про розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства.

У другому читанні парламент планує розглянути законопроєкт про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Початок пленарного засідання запланований на 10:00.

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