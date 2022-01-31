Більше науковців та жінок: затверджено склад 27-ї експедиції українців на станцію «Академік Вернадський»

У Національному антарктичному науковому центрі розповіли про склад зимовувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції, який в березні вирушить на станцію «Академік Вернадський» й працюватиме там понад рік.

«За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 – п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців. Цього ж разу ми вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й УАЕ буде 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін», – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

Він пояснив, що збільшення кількості вчених дозволить Україні розвивати наукові дослідження в Антарктиці, які зараз є особливо актуальними для всього світу.

Серед завдань метеорологів 27-ї УАЕ є участь у міжнародному проєкті «Рік полярних передбачень», розширення програми спостережень озонового шару тощо.

На рішення збільшити склад зимівлі вплинули кліматичні зміни, адже тепер весна на «Вернадському» починається раніше, ніж туди може дістатись літній сезонний загін науковців, тож значно зростає навантаження на біологів-зимувальників, пояснюють у НАНЦ.

Очолить 27-му УАЕ один з найдосвідченіших українських полярників – геофізик Юрій Отруба. Серед 14 учасників 11 чоловіків та троє жінок – дві метеорологині та одна біологиня.

«Відтоді, як 2018-го НАНЦ відновив можливість участь жінок в річних експедиціях після майже 20-річної перерви, це буде найбільша кількість учасниць на зимівлі. До цього в 24-й УАЕ працювали дві жінки – науковиця та лікарка, а в 25-й та 26-й по одній – вчені в галузі геофізики та біології відповідно», – йдеться в повідомленні.

Так, середній вік членів 27-ї УАЕ – 36 років: найстаршому виповнилося 50, а наймолодшому – 21. Із 14 майбутніх зимівників 6 уже працювали в річних експедиціях на «Вернадському», а для 8 це буде перший такий досвід.

Для відбору учасників 27-ї УАЕ влітку 2021 року було оголошено відкритий конкурс, на який подалися 137 охочих.

28 січня з Одеси до Антарктиди в свій перший рейс під українським прапором вирушив криголам «Ноосфера». Спочатку судно дійде до найпівденнішої точки Південної Америки, міста Пунта-Аренас, де і прийме на борт команду 27-ї української антарктичної експедиції.