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Український криголам вирушив до Антарктиди

Декілька тижнів «Ноосфера» проходила технічне обслуговування на «Іллічівському судноремонтному заводі»

З Одеси до Антарктиди в свій перший рейс під українським прапором вирушив криголам «Ноосфера». Декілька тижнів він проходив технічне обслуговування на «Іллічівському судноремонтному заводі», а 28 січня криголам вийшов у море, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Капітаном судна став український спеціаліст Павло Панасюк, три механіки на криголамі залишилися з попередніх екіпажів судна, вони – громадяни Латвії і Великої Британії.

Спочатку судно дійде до найпівденнішої точки Південної Америки, міста Пунта-Аренас, де прийме на борт команду 27-ї української антарктичної експедиції та ще одну групу вчених, заявив директор Українського антарктичного центру Євген Дикий.

Криголам «Ноосфера»: капітан криголаму Павло Панасюк (л) і старший механік Андріс Кубуліньш (п)
Криголам «Ноосфера»: капітан криголаму Павло Панасюк (л) і старший механік Андріс Кубуліньш (п)

«Перша експедиція відносно скромна, нам потрібно засвоїтись із цим судном. По дорозі із України до Антарктики виконуватиметься невеличка кількість досліджень, в першу чергу так звана обкатка. Але дорога не буде вхолосту – шляхом туди будуть працювати вчені радіоастрономічного інституту НАН України. Вони будуть вивчати морські хвилі за допомогою радіохвиль – нормальної моделі задля розрахування і прогнозування хвиль залежно від погодних умов досі немає. І другий комплекс робіт – це дослідження грозових фронтів і грозової активності, ми будемо проходити через деякі райони найвищої грозової активності на планеті», – розповів Дикий.

Український криголам: судно британської побудови зберегло англійський комфорт (фото зсередини)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Український криголам: судно британської побудови зберегло англійський комфорт (фото зсередини)

Найближчі тижні в одеському порту стоятиме український криголам «Ноосфера». Науковці обіцяють екскурсії на судно для всіх охочих, але наступного місяця. Поки що на борт пропустили тільки журналістів, а також дитячі екскурсійні групи

Наразі екіпаж криголаму – 26 українських та іноземних фахівців, деякі з яких вже працювали на «Ноосфері», коли вона носила назву «Джеймс Кларк Росс», а судно належало Великій Британії.

Після Пунта-Аренасу криголам вирушить до української антарктичної станції «Академік Вернадський» – замінити 26-у експедицію і доставити на станцію наукове обладнання, провізію, будівельні матеріали й інші вантажі, в тому числі, два снігоходи і два моторні човни для українських полярників.

Основна наукова програма розпочнеться безпосередньо в Антарктиді – вона триватиме декілька тижнів. Члени експедиції планують відтворити і продовжити океанографічні дослідження, розпочаті Україною у березні-квітні 1997 та 1998 років на науково-дослідному судні «Ернст Кренкель». Це дозволить зрозуміти, як впродовж 25 років змінилися океанографічні характеристики в тих районах.

«У районі, куди ми йдемо, дуже швидко відбуваються зміни клімату. Саме в Антарктиці глобальне потепління проходить набагато швидше ніж в Європі, швидше тільки в Арктиці. Ми зможемо побачити, як внаслідок змін клімату змінились океанографічні характеристики. Буде також біологічна програма досліджень і вивчення глобального поширення стійких забруднювачів», – повідомив Дикий.

Голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, директор Антарктичного центру Євген Дикий
Голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, директор Антарктичного центру Євген Дикий

Дослідження вмісту глобальних забруднювальних речовин, зокрема ртуті, в донних відкладеннях будуть аналізувати не тільки на криголамі, а і в лабораторіях України та країн Євросоюзу.

Після завершення наукової програми судно забере учасників 26-ї української антарктичної експедиції, які майже рік працюють на станції, і через Чилі та Фолклендські острови вирушить до України.

У серпні Україна придбала британський криголам James Clark Ross. У МОН зазначили, що завдяки криголаму українські науковці зможуть не тільки повернутися до досліджень Світового океану, але й розв’язати логістичні проблеми на антарктичній станції «Академік Вернадський» та розширити можливості сезонних експедицій.

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