Нещодавно придбаний Україною криголам James Clark Ross прибув в Одесу. Про це 5 жовтня повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Флагман українського науково-дослідного флоту – криголам «Джеймс Кларк Росс» – вже в Одесі. Під синьо-жовтим прапором він прибув у одеський морський порт сьогодні, 5 жовтня 2021 року.

З Данії в Україну судно «вели» два капітани: український капітан Олег Новосильний та британський «капітан-наставник» Саймон Воллес.

«Наступні тижні триватиме дооформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна. Потому відбудеться офіційне представлення криголаму для медіа та буде оголошено його нову назву. Також планується час для екскурсійного відвідування судна», – зазначили у міністерстві.

Україна придбала британський криголам James Clark Ross у серпні цього року. Офіційна передача судна відбулася 30 серпня, тоді ж над ним підняли український стяг.

У МОН зазначили, що завдяки криголаму українські науковці зможуть не тільки повернутися до досліджень Світового океану, але й розв’язати логістичні проблеми на антарктичній станції «Академік Вернадський» та розширити можливості сезонних експедицій.