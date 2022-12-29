У віці 81 року 29 грудня померла відома британська дизайнерка Вів’єн Вествуд, повідомив її Будинок моди у соціальних мережах.

Причина смерті не повідомляється. Вказано лише, що вона спочила з миром у Лондоні, провівши останні хвилини у колі родини.

«Вів’єн продовжувала робити те, що їй подобалося, до останньої миті, займаючись дизайном, мистецтвом, пишучи свою книгу та змінюючи світ на краще. В неї було дивовижне життя. Її інновації та вплив за останні 60 років були величезними та продовжаться в майбутньому», – йдеться у заяві.

Як передає Associated Press, Вествуд була дизайнером-самоучкою без офіційної освіти у галузі моди. Її кар’єра почалася в 1970-х роках із вибухом панк-руху. Жінку називали «бунтаркою», її одяг «шокуючим». Але разом з тим Вів’єн Вествуд змогла здійснити перехід від панку до високої моди. Була прихильницею боротьби з глобальним потеплінням, кілька разів отримувала нагороди від королеви Єлизавети II.