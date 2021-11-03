У Запоріжжі попрощалися з легендарним ветераном Другої світової Іваном Залужним (фото)

У Запоріжжі 3 листопада відбулося публічне прощання з відомим ветераном Другої світової війни, учасником Сталінградської битви Іваном Залужним, який пішов з життя у віці 103 років. Церемонія відбулася з військовими почестями в парку металургів на Алеї Захисників, де встановлені стели з портретами загиблих на Донбасі українських військових.

Попрощатися з ветераном прийшли його близькі, рідні, колеги, представники обласної і міської влади, запорізькі волонтери та ветерани бойових дій на Донбасі.

«Є така думка, що загибель його онука надихнула його дочекатися перемоги. На превеликий жаль, перемогу ще не здобуто. Але він жив нею, мріяв про неї, думав, що вона буде обов’язково. Дуже потужний чоловік. Я з ним бачився за життя три рази – провідували його по деяких святах, але не на довго, щоб не навантажувати, бо в нас вже другий рік карантин. Це дуже велика втрата. Він, незважаючи на свої роки, був дуже молодим душею, горів всіма змінами, що відбувалися на території нашої держави. Гадаю, що, якщо б йому було трохи менше років, то з нього був би сильний державник, який міг би вести і область, а, може, і всю державу, бо дуже потужна людина була, зі стержнем, розумінням, що навколо відбувається, що робити, як змінювати країну», – розповів ветеран бойових дій на Донбасі Михайло Пирог.

Частина ветеранів, яка прийшла на прощання з Іваном Залужним, познайомилися з ним під час різноманітних військових зборів та інших заходів, які відвідував той, аби підтримати бійців.

«Сьогодні я з’явився сюди, щоб віддати свою шану. Був знайомий з ним особисто. Мені довелося брати участь разом з ним у зборах резервістів. Він приїздив туди, аби надихнути хлопців своїм прикладом, поділитися знаннями. Та і взагалі він був такою людиною, що вже своєю присутністю могла надихати людей. Розповідав, як він виховував свого онука, який, на жаль, загинув в російсько-українській війні. Казав, що завжди виховував його справжнім чоловіком, воїном, і пишається, що його онук не лишився осторонь, коли почалася війна, і пішов захищати свій народ. Нам радив триматися разом для того, щоб разом боронити країну, і ніколи не зраджувати один одного», – пригадує ветеран Сергій Шаповалов.

Учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив влітку 2014 року єдиного онука, який пішов захищати Україну. Доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у бою 50 побратимів.

Історія родини Залужних набула широкого розголосу в ЗМІ. Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії.

Іван Залужний активно підтримував місцевих атовців, спілкувався з представниками військової частини, де служив його онук.

Разом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті.

У червні 2018 року Івана Залужного було нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня за вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

Поховали Івана Залужного на Осипенківському цвинтарі Запоріжжя, де покоїться його онук Іван Гутник-Залужник.