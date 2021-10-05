Зеленський зі своїми пропозиціями повернув до ВР закон про віртуальні активи

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон «Про віртуальні активи», ухвалений 8 вересня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Згідно із законом, регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади. Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету. Тож Володимир Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», – йдеться в повідомленні.

8 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про віртуальні валюти», який дозволяє легалізувати ринок криптовалют в Україні. Закон визначає поняття «віртуальний актив» як «нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі». Повноваженнями щодо ринку віртуальних активів закон передбачає наділити Національний банк України, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Державний реєстр постачальників послуг.

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