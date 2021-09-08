Рада ухвалила закон, який легалізовує криптовалюту

Верховна Рада 8 вересня ухвалила закон «Про віртуальні валюти», який дозволяє легалізувати ринок криптовалют в Україні.

Відповідний законопроєкт підтримали 276 народних депутатів.

«Законом передбачено комплексне врегулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з обігом віртуальних активів в Україні, визначено права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів», – повідомляється на сайті парламенту.

Закон визначає поняття «віртуальний актив» як «нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі».

Документ визначає сферу його застосування, правовий режим віртуальних активів, учасників ринку віртуальних активів, їх права та обов’язки, послуги з обміну віртуальних активів.

Законом також встановлено загальні принципи державного регулювання обороту віртуальних активів та органи, що здійснюють державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів. Зокрема, повноваженнями щодо ринку віртуальних активів наділені Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державний реєстр постачальників послуг.