Можливе падіння бурульок: у КМДА попередили про небезпеки через відлигу

У Київміськадміністрації закликали жителів столиці бути обережними 21-22 січня, коли в місті можливе падіння бурульок у зв’язку з відлигою.

«З підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок на перехожих... Комунальна аварійно-рятувальна служба закликає мешканців міста бути обережними», – йдеться в повідомленні.

Громадянам, зокрема, радять звертати увагу на кригу на дахах будинків, триматися 3-5 метрів дистанції від будинків, проходячи біля високих дерев, – переконатися, що немає загрози падіння снігу. Також власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків;

«Якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, у жодному разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись, що відбувається – можливо, це схід снігу або крижаної брили, бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидко притиснутися до стіни, козирок даху стане укриттям», – радять столичні комунальники.

За даними Укргідрометцентру, 21-22 січня в Україні очікується значне підвищення денної температури до відлиги, переважно без опадів, лише в Карпатському регіоні 21 січня невеликий сніг, 22 січня невеликий дощ. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, в західних областях, на півдні Одещини 2-7° тепла.

У Києві вдень без опадів, температура близько нуля.