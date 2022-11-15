У ВР пропонують ухвалити в цілому законопроєкт про відпустки військовим під час воєнного стану

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Про це повідомив голова комітету Олександр Завітневич зі «Слуга народу» у фейсбуці.

«Відпустка може надаватися за рішенням командира не більш як на 10 днів без урахування часу проїзду, але не більше ніж дві доби в один кінець», – розповів Завітневич.

Також, за його словами, комітет пропонує в цілому ухвалити законопроєкт про захист державного кордону; в першому читанні – про надання права на звільнення з військової служби та відстрочки від призову під час мобілізації особам, звільненим з полону та щодо процедури присвоєння військового звання вдруге (не раніше ніж через шість місяців після присвоєння попереднього).

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський відклав демобілізацію. Згідно з указом, запланована на жовтень-грудень демобілізація, буде не раніше оголошення в установленому порядку.