Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У ВР пропонують ухвалити в цілому законопроєкт про відпустки військовим під час воєнного стану

Пропонується надавати відпустку за рішенням командира не більш як на 10 днів без урахування часу проїзду, але не більше ніж дві доби в один кінець

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Про це повідомив голова комітету Олександр Завітневич зі «Слуга народу» у фейсбуці.

«Відпустка може надаватися за рішенням командира не більш як на 10 днів без урахування часу проїзду, але не більше ніж дві доби в один кінець», – розповів Завітневич.

Також, за його словами, комітет пропонує в цілому ухвалити законопроєкт про захист державного кордону; в першому читанні – про надання права на звільнення з військової служби та відстрочки від призову під час мобілізації особам, звільненим з полону та щодо процедури присвоєння військового звання вдруге (не раніше ніж через шість місяців після присвоєння попереднього).

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський відклав демобілізацію. Згідно з указом, запланована на жовтень-грудень демобілізація, буде не раніше оголошення в установленому порядку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG