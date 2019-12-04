Ветеранів, військових, колишніх полонених запрошують на «відверту розмову» з Сенцовим

Колишній політв'язень, лауреат премії Сахарова, український режисер з Криму Олег Сенцов у київському хабі Veteran Public Talk 10 грудня проведе «відверту розмову» з ветеранами бойових дій на Донбасі, колишніми політв'язнями і сім'ями ув'язнених в Росії українців.

«П'ять років російської в'язниці, 145 днів голодування, відмова від помилування, повернення додому, активна міжнародна громадська діяльність і безмежна іронія до власної популярності. На ці та інші теми ми поговоримо з нашим гостем. Запрошуємо ветеранів, військових, колишніх полонених і членів сімей полонених поставити питання особисто в колі своїх», – йдеться в анонсі заходу.

Організатори просять охочих зареєструватися на зустріч із Сенцовим до 8 грудня.

26 листопада Сенцову в Страсбурзі вручили премію Сахарова, лауреатом якої він став торік. Під час виступу в Європарламенті українець закликав не вірити Путіну.