Перед Софійським собором у Києві відбулася перша офіційна передача Вифлеємського вогню

Перед Софійським собором у Києві в неділю відбулася перша офіційна передача Вифлеємського вогню в Україні до військових, громадських і волонтерських організацій. Як повідомляє у фейсбуці національний заповідник «Софія Київська», на подію зібралися пластуни з усіх регіонів України.

«Цей символічний вогник символізує єдність, братерство, підтримку, несе світло, добро і любовь. Крайніми роками він став дуже значущим для українців, оскільки підтримки потребує кожен з нас. Чекаючи на прибуття вогню, який до нас прямував із Відня, пластуни в Будинку митрополита майстрували для наших військових окопні свічки, нашоломники, браслети, виконували малюнки. Далі залізницею вогонь доставлять у всі куточки країни, де пластуни поширюватимуть його у своїх громадах. Доставлять лампадку з вогнем також на передову для захисників і захисниць разом із різдвяними подарунками, як знак подяки військовим та волонтерам», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» повідомили, що начальники 14 поїздів доставлять Віфлеємський вогонь на 24 вокзали України, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу.

«Вже 11 грудня будь-хто зможе отримати Вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Сум, Чернівців, Дніпра, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсону, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знамʼянки, Ізюму, Покровська та Краматорська, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру», – зазначили в УЗ.

Традицію передачі Вифлеємського вогню миру започаткували наприкінці 80-х минулого століття австрійські скаути, які привозять вогонь з місця народження Ісуса Христа, з Вифлеєма. Вогонь передають по світу перед різдвяними святами.