На Донбасі 7 травня зазнав поранення один український військовий – Міноборони

У зоні бойових дій на Донбасі в першій половині доби 7 травня зазнав поранення один український військовий, повідомляє Міністерство оборони України.

За цими даними, російські гібридні сили здійснили вже чотири обстріли – по два на Донеччині та Луганщині.

Угруповання «ДНР» звинуватило ЗСУ в 14 обстрілах упродовж минулої доби, оперативних даних про бойові дії 7 травня бойовики не наводять.

Угруповання «ЛНР» також не оприлюднило актуальної інформації про бойові дії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.