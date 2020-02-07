На Донбасі 6 лютого зазнав бойового ураження один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 6 лютого зазнав бойового ураження один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили чотири рази порушили режим припинення вогню.

«Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 6 лютого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.