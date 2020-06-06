Штаб ООС повідомив про двох поранених українських військових на Донеччині

Унаслідок обстрілів, зафіксованих 6 червня неподалік Опитного та Мар’їнки в Донецькій області, зазнали поранень двоє українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

«Біля населеного пункту Опитне противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення. Також неподалік Мар’їнки було поранено ще одного українського героя. Противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – ідеться в повідомленні штабу.

Пораненим надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж минулої доби були поранені двоє українських військових, повідомляв штаб операції Об’єднаних сил зранку 6 червня. За цими даними, російські гібридні сили 12 разів порушили режим припинення вогню впродовж минулої доби.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 5 червня або в першій половині дня 6 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.