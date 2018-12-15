Військова прокуратура почала розслідування падіння СУ-27 на Житомирщині

Військова прокуратура Центрального регіону заявила про початок розслідування падіння 15 грудня винищувача СУ-27 поблизу аеродрому Озерне на Житомирщині. За даними відомства, провадження почато за статтею 416 Кримінального кодексу (Порушення правил польотів або підготовки до них).

«Аварія сталася під час проведення планового польоту. За попередньою інформацією з місця події, льотчик – Олександр Васильович Фоменко, загинув. На місцї аварії літака працює група військових прокурорів апарату військової прокуратури Центрального регіону України, прокурорів Житомирського гарнізону та слідчих Державного бюро розслідувань», – мовиться на сайті відомства.

Як раніше повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, аварія трапилася під час заходу літака на посадку.

Це вже другий за останні два місяці випадок загибелі пілотів на літаку Су-27. У жовтні під час міжнародних навчань літак Су-27 упав у Вінницькій області близько біля села Уланів. Обидва пілоти, українець і американець, загинули.