Військові моряки США увійшли в Баренцеве море вперше за понад 30 років

Чотири кораблі Військово-морських сил США та фрегат британських Королівських ВМС 4 травня увійшли в акваторію розташованого на північ від Росії арктичного Баренцева моря для проведення операцій із безпеки, повідомив Пентагон.

Американські військові кораблі з’явилися в цій точці світового океану вперше із середини 1980-х років. Такі дії відбуваються на тлі активізації військових зусиль Росії в Арктиці. Москва вважає цю зону стратегічною з огляду на енергетичні резерви, оборонне значення та потенційно вигідні судноплавні шляхи, які поступово стають усе відкритішими через зміни клімату.

Китай також виявляє інтерес до північного морського шляху, заявляючи, що є «біляарктичною державою».

«Військово-морські сили НАТО та партнери повинні залишатися досвідченими у всіх операційних середовищах, щоб гарантувати постійну безпеку та доступ до морів. Це особливо важливо в Арктиці, де сувора погода вимагає постійної пильності та практики», – ідеться в повідомленні Шостого флоту США.

Перед початком операції американські військові повідомили про свої наміри міністерству оборони Росії, щоб «уникнути помилок, зменшити ризик та запобігти ненавмисній ескалації», вказали у Військово-морському флоті США.

Російський Північний флот, до складу якого входять нові криголами, атомні кораблі та підводні човни, стежить за військово-морськими суднами, повідомляє міністерство оборони Росії.

У Баренцевому морі нині перебувають три американські есмінці та судно підтримки. Есмінці озброєні крилатими ракетами Tomahawk та морською системою Aegis, яка є частиною системи керованої США ракетної оборони НАТО, призначеної для захисту Європи від нападу з боку Ірану.

Оснащена балістичними ракетами оборонна система НАТО давно протидіє Росії, яка вважає, що ця система покликана змінити стратегічний баланс і спрямована проти ядерних сил Москви. США вважають, що вказана система не змінює стратегічну рівновагу.