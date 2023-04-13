Російський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за статтю про війну в Україні

Московський суд знову оштрафував Вікіпедію за російськомовну статтю про вторгнення Росії в Україну, яку вона відмовилася видалити. Це останній із низки кроків уряду, спрямованих на те, щоб замовчувати об’єктивне висвітлення чи критику війни та обмежити доступ російської громадськості до інформації.



Суд оштрафував Wikimedia Foundation – некомерційну організацію, яка керує безкоштовною загальнодоступною онлайн-енциклопедією – на 2 мільйони рублів (майже 25 тисяч доларів) за те, що вона не видалила статтю з Wikipedia під назвою «Російська окупація Запорізької області».

Раніше російський суд вже призначав організації штрафи за відмову видалити з онлайн-енциклопедії статті про війну в Україні.