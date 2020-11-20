Прощання з Романом Віктюком у Львові пройде 23 листопада

Прощання з режисером Романом Віктюком у Львові відбудеться в понеділок, 23 листопада, повідомила племінниця Віктюка Катерина.

О 10:00 пройде церемонія прощання в Першому театрі (вулиця Гнатюка, 11). Там же о 12:00 пройде громадська панахида.

Відспівуватимуть Віктюка у церкві святого Андрія.

Чин похорону пройде о 15:00 на Личаківському кладовищі.

Народний артист України і Росії, режисер Роман Віктюк помер у Москві 17 листопада у 84-річному віці. Митець народився у Львові 28 жовтня 1936 році. У 1956 році закінчив акторський факультет Державного інституту театрального мистецтва у Москві. Працював у Львові у Театрі юного глядача.



А на початку 1990 року Віктюк заявив про бажання створити свій театр. У 1991 році він ставить вистави у різних театрах колишнього СРСР. У 1996 році театр Романа Віктюка отримав статус державного і власну будівлю в Москві, яка є пам'яткою архітектури.

Режисер запрошував у свій театр талановитих акторів звідусіль, у його постановках брали участь зірки балету і оперного мистецтва.



У 1988 році його вистава «Служниці», яку привозив і у Львів, зробила фурор у театральному світі. Не забував про рідне місто, куди постійно приїжджав і презентував свої вистави.