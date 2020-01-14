Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній заступниці міністра культури

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці запобіжний захід колишній заступниці міністра культури Вікторії Лісничій.

У листопаді вона вийшла зі слідчого ізолятора під заставу в розмірі 576 300 гривень. Її зобов’язали не виїжджати за межі Києві.

За даними слідства, посадовиця Офісу президента України Світлана Кондзеля разом із ексзаступницею міністра культури Вікторією Лісничою вимагали 300 тисяч доларів хабаря за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». Їх затримали 12 листопада після отримання 150 тисяч доларів.

Згодом Кондзелю відправили під домашній арешт, а Лісничу заарештували з правом застави.