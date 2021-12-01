Обстеження на ВІЛ торік пройшли 2,5 млн українців, у 19 тисяч виявили вірус – Ляшко

Обстеження на інфікування вірусом імунодефіциту людини минулоріч пройшли 2,5 мільйона українців, ВІЛ було виявлено у 19 тисяч осіб, 18 тисяч – розпочали лікування, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«У нашій країні близько 257 тисяч людей живуть з ВІЛ. Епідемія географічно неоднорідна і найбільше її тягар відчувають південно-східні області – Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська та Донецька», – сказав міністр.

За його даними, зп останні п’ять років кількість смертей від хвороб, спричинених ВІЛ-інфекцією, зменшилася втричі.

«Але, на жаль, минулого року 2,5 тис. людей із ВІЛ померли. Основна причина цих наслідків – пізня діагностика хвороби», – зауважив Ляшко.

Міністр визнав, що через пандемію COVID-19 спостерігається значне зниження тестування на ВІЛ-інфекції, а також на вірусні гепатити.

За словами Ляшка, у кожної третьої людини вперше ВІЛ-інфекція була виявлена вже на стадії СНІДу, приблизно третина ВІЛ-позитивних українців не знають про свій ВІЛ-статус.

Препарати для лікування ВІЛ-інфекції, які закуповують за кошти держбюджету, є в наявності та повністю безкоштовні для українців, наголосив очільник МОЗ.

За даними МОЗ, пацієнти з ВІЛ можуть отримувати препарати антиретровірусної терапії у свого сімейного лікаря і перебувати безпосередньо під його наглядом. Цього року до надання медпослуг з діагностики, лікування та супроводу осіб з ВІЛ долучено заклади первинної меддопомоги.

Сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.