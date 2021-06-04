В ООН сподіваються подолати СНІД до 2030 року

Керівниця програми боротьби зі СНІДом в ООН висловила обережний оптимізм, що вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), який спричиняє синдром набутого імунодефіциту (СНІД), вдасться подолати до 2030 року.

Як заявила директорка-розпорядниця програми UNAIDS Вінні Б’яньїма, її агентство просить уряди країн зосередитися на нерівностях, які не дають людям можливості доступу до необхідних послуг.

«Якщо вони зможуть перекрити ці прогалини щодо конкретних груп найбільшого ризику, ми зможемо покласти СНІДові край до 2030 року», – сказала вона.

Б’яньїма закликала країни вдатися в боротьбі проти СНІДу до такої ж політичної волі, як і проти COVID-19, і назвала боротьбу зі СНІДом «недовершеною справою».

Принаймні 40 країн ідуть до того, щоб досягти 90-відсоткового скорочення пов’язаної зі СНІДом смертності до 2030 року, серед них і дев’ять країн зі сходу й півдня Африки, повідомили в UNAIDS.

Спільна програма ООН щодо ВІЛ/СНІД повідомляла, що минулого року у всьому світі жили з ВІЛ 37,6 мільйона людей, і близько двох третин із них отримували лікування.

Майже 40 років тому, 5 червня 1981 року, Центри контролю і запобігання хворобам США вперше повідомили про таємничу імунодефіцитну хворобу. Відтоді від ускладнень унаслідок СНІДу померли майже 35 мільйонів людей.

Наступного тижня ООН планує оголосити новий заклик до пожертв на саміті щодо СНІДу в Нью-Йорку для боротьби з цим захворюванням. Як кажуть у UNAIDS, необхідні інвестиції по 29 мільярдів доларів на рік.