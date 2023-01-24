Вільнюс отримав від України відзнаку «міста-рятівника» – ОГП

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» столиці Литви Вільнюсу.

«За виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету», – йдеться в указі, текст якого розміщений на сайті Офісу президента.

«Місто-рятівник» – почесна відзнака, встановлена президентом, для відзначення виявлених жителями міст іноземних держав гуманізму, милосердя, солідарності з українським народом у відстоюванні ідеалів свободи, миру та демократії, а також підтримки України у захисті її незалежності та суверенітету під час відсічі збройної агресії РФ. Заснована у травні 2022 року. Відтоді відзнаку «міста-рятівника» також отримали польські міста Ряшів та Перемишль і чеська Прага.