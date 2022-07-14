ОПУ: 20 людей загинули через удар військ РФ по Вінниці, здійснений з підводного човна у Чорному морі

Радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ракетного удару військ РФ по Вінниці кількість жертв зросла до 20-ти.

«Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів. Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція», – повідомив Тимошенко у Telegram.

Крім того, у Telegram-каналі Вінницької обласної ради пишуть, що «ракетним ударом у Вінниці зачепило діагностичну клініку (одноповерхівка). Попередньо, всі хто був усередині клініки, загинули».

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