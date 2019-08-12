Вінницька область: 11 людей отруїлися після харчування на території храму – ДСНС

На Вінниччині 11 людей, з них троє дітей, опинилися в лікарні з ймовірним гострим гастроентероколітом, повідомляє Державна служба з надзвичайним ситуацій.

За повідомленням, хворі зверталися до Ямпільської центральної районної лікарні протягом 10 і 11 серпня. Встановлено, що до того вони харчувалися на території місцевої церкви.

«З попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 11 чоловік (з них три дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок Ямпільського району», – йдеться в повідомленні.

Як встановили рятувальники, всього на території храму перебувало 70 осіб. Зараз тривають протиепідемічні заходи.