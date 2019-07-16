Одещина: табір, де сталося масове отруєння дітей, тимчасово закриють

Табір «Медик-2» на Одещині, де сталося масове отруєння дітей, тимчасово закрили. Про це повідомили у Одеській ОДА.

Було встановлено, що діти отруїлися в їдальні табору.

«На сьогоднішній день здійснені всі позачергові заходи Держпродспоживслужбою, в таборі працював лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я і станом на сьогодні ми вже маємо результати бактеріологічних посівів в яких виявлено цілий ряд патогенної флори та дизентерію. У зв’язку з чим звертаємось до Головного управління Національної поліції в Одеській області та Прокуратури щодо вжиття жорстких заходів», – мовиться у повідомленні.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, усього під час спалаху постраждало 54 дитини та троє дорослих, які 11-го та 13-го липня були госпіталізовані до інфекційних відділень Білгород-Дністровської районної та міської лікарень.