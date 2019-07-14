Отруєння в Одеській області: 14 дітей лишаються в лікарні

15 осіб, з них 14 – діти, досі перебувають у медичних закладах через масове харчове отруєння в Одеській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У службі нагадали, що діти віком від 9 до 17 років та декілька дорослих були госпіталізовані внаслідок отруєння в санаторії «Медик-2» в селищі Сергіївка.

«Станом на 7 годину 14 липня в лікувальних закладах перебуває 15 осіб (з них 14 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», – додають у ДСНС.

12 липня в Одеській обласній адміністрації повідомили про госпіталізацію 46 дітей з цього санаторію з діагнозом гострий гастроентероколіт.

Того ж дня поліція Одеської області почала кримінальне провадження за фактом отруєння дітей.

Між тим, як зазначає ДСНС, протягом 11-12 липня до медичних закладів Білгород-Дністровського району з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулися 56 осіб, з них 53 дитини (2002-2010 року народження) із «Медик-2».