У таборі на Одещині, де отруїлись діти, знайшли дизентерію – ЗМІ

У Білгород-дністровській районній лікарні, де надають допомогу частині постраждалих від отруєння у дитячому оздоровчому таборі «Медик-2» на Одещині, заявляють, що виявили бактерії, що викликають дизентерію, повідомляє «Укрінформ».

Таку інформацію підтверджує й УНІАН, посилаючись на директорку департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Олену Теряєву.



За цими даними, в пробах їжі і змивах з кухонного обладнання у таборі «Медик-2»та столових приборів виявлено дизентерію Флекснера, а також синьогнійну паличку на спецодязі кухарів.



Повідомляється, що зараз 114 дітей залишаються в таборі під наглядом лікаря-інфекціоніста, оскільки є загроза поширення захворювання - ще не завершився інкубаційний період.

12 липня в Одеській обласній адміністрації повідомили про госпіталізацію 46 дітей з цього санаторію з діагнозом гострий гастроентероколіт.

Того ж дня поліція Одеської області почала кримінальне провадження за фактом отруєння дітей.

Між тим, як зазначає ДСНС, протягом 11-12 липня до медичних закладів Білгород-Дністровського району з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулися 56 осіб, з них 53 дитини (2002-2010 року народження) із «Медик-2».